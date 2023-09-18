Как понять, что у вас анемия

Согласно статистике, более 1,6 миллиарда человек во всем мире страдают анемией. Существует множество форм заболевания, у которых разные причины и симптомы.

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Почему возникает анемия и как понять, что вам пора обратиться к врачу? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Анемия - это распространенное заболевание крови, которое происходит, когда уровень красных кровяных клеток, эритроцитов, или концентрация гемоглобина в крови ниже нормы. Гемоглобин - это белок в эритроцитах, который отвечает за перенос кислорода к органам и тканям.

Причины анемии

Железодефицитная анемия. Это наиболее распространенный тип анемии, который вызывает дефицит железа в организме. На него приходится около 90% всех случаев.

Почему возникает железодефицитная анемия? Костный мозг нуждается в железе для выработки гемоглобина. Соответственно, без достаточного количества железа организм не может вырабатывать достаточное количество гемоглобина для красных кровяных телец.

Этим типом анемии могут заболеть беременные, если они не принимают добавки железа. Также частой причиной является потеря крови, вызванная обильными менструациями, язвой, раком или регулярным приемом некоторых обезболивающих, особенно аспирина.

Авитаминозная анемия. Помимо железа, организм нуждается в фолиевой кислоте и витамине В-12. Диета, в которой недостаточно этих и других ключевых питательных веществ, может привести к тому, что организм не будет вырабатывать достаточное количество эритроцитов.

Анемия, вызванная воспалением. Заболевания, которые вызывают продолжающееся воспаление, могут препятствовать выработке организмом достаточного количества эритроцитов. Примерами могут служить рак, ВИЧ/СПИД, ревматоидный артрит, заболевания почек и болезнь Крона.

Апластическая анемия. Эта редкая, опасная для жизни анемия возникает, когда организм не вырабатывает достаточного количества новых клеток крови. Причинами апластической анемии являются инфекции, некоторые лекарственные препараты, аутоиммунные заболевания и контакт с токсичными химическими веществами.

Анемии, связанные с заболеванием костного мозга. Такие заболевания, как лейкемия и миелофиброз, могут повлиять на то, как костный мозг вырабатывает кровь.

Гемолитические анемии. Эта группа анемий возникает из-за того, что красные кровяные тельца разрушаются быстрее, чем костный мозг может их заменить. Некоторые заболевания крови увеличивают скорость разрушения красных кровяных телец. Некоторые виды гемолитической анемии могут передаваться по наследству.

Серповидноклеточная анемия. Это наследственное заболевание является разновидностью гемолитической анемии. При нем клетки крови умирают слишком рано. Это вызывает постоянную нехватку эритроцитов.

Симптомы анемии

Симптомы зависят от причины и того, насколько серьезна анемия. Она может быть настолько легкой, что поначалу никак не проявляется. Но затем обычно возникают симптомы, которые усиливаются по мере прогрессирования анемии. Если ее вызывает другое заболевание, оно также может маскировать симптомы.

Среди частых признаков анемии:

Усталость.

Слабость.

Одышка.

Бледная или желтоватая кожа.

Неровное сердцебиение.

Головокружения и обмороки.

Боль в груди.

Холодные руки и ноги.

Головные боли.

Когда следует обратиться к врачу?