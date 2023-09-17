Чем опасен тромбоз и как он проявляется

Тромбоз – это патологическое состояние, при котором в сосудах образуются плотные кровяные сгустки (тромбы), замедляющие или вовсе останавливающие нормальное течение крови.

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О том, как можно распознать тромбоз, почему он возникает, как снизить вероятность появления заболевания, если вы находитесь в группе риска, "Рамблеру" рассказал врач-терапевт Игорь Видяскин.

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Как проявляется тромбоз

Венозный тромбоз конечности можно заподозрить по следующим признакам:

Отек. Один из наиболее распространенных симптомов тромбоза - это отек, то есть увеличение объема конечности из-за задержки жидкости. Отек может быть заметным и вызывать ощущение тяжести или напряжения в ноге или руке. Видяскин Игорь Васильевич Врач-терапевт клиники "Мпрофико" на Земляном Валу

Также, по словам врача, особое значение имеют покраснение и чувство жара. Кожа в области тромбоза может стать покрасневшей и горячей на ощупь. Это связано с воспалительным процессом, который сопровождает тромбоз.

По словам врача, стоит обратить внимание на возникшее ощущение пульсации и затрудненные движения или ослабления силы. Некоторые пациенты могут ощущать пульсацию или пульсирующую боль в пораженной области.

Это связано с нарушением нормального кровотока и повышенным давлением в сосудах. В случае тромбоза в ноге или руке, пациенты могут испытывать затруднение в движении или слабость в затронутой конечности.

Когда возникает тромбоз

Тромбоз возникает, когда образуется сгусток крови (тромб) внутри сосуда. Это может происходить из-за нескольких факторов, которые называют «триадой Вирхова»:

Повреждение сосуда: травмы, хирургические вмешательства, инфекции или воспаление могут вызвать повреждение стенки сосуда, что способствует образованию тромба. Замедление кровотока: стаз (застой) крови может возникать при длительном неподвижном положении, сильной компрессии сосудов или нарушении их пропускной способности, что способствует образованию тромба.

Также тромбоз возникает из-за гиперкоагуляции, то есть повышенной свертываемости крови, вызванная нарушением системы коагуляции или наличием наследственных или приобретенных факторов, может способствовать тромбообразованию. Видяскин Игорь Васильевич Врач-терапевт клиники "Мпрофико" на Земляном Валу

Как снизить вероятность тромбоза

По словам врача, существует несколько способов снизить вероятность возникновения тромбоза.

Поддерживайте активный образ жизни. Регулярные физические упражнения способствуют поддержанию нормальной циркуляции крови и снижают риск возникновения тромбоза.

Избегайте длительного неподвижного положения. Если вы долго сидите или лежите, старайтесь делать перерывы для разминки и движения, особенно при длительных путешествиях, перелетах или после операций.

Контролируйте факторы риска. Курение, ожирение, сахарный диабет, повышенный холестерин и артериальное давление - все это факторы, способствующие тромбозу. Следуйте рекомендациям врача для их контроля.

Не пренебрегайте назначенной вашим доктором профилактической медикаментозной терапией. В некоторых случаях, особенно у людей с высоким риском тромбоза, врач может назначить профилактическое применение препаратов, которые помогают предотвратить образование тромбов.