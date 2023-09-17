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Чем опасен тромбоз и как он проявляется

Тромбоз – это патологическое состояние, при котором в сосудах образуются плотные кровяные сгустки (тромбы), замедляющие или вовсе останавливающие нормальное течение крови.

Чем опасен тромбоз и как он проявляется
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О том, как можно распознать тромбоз, почему он возникает, как снизить вероятность появления заболевания, если вы находитесь в группе риска, "Рамблеру" рассказал врач-терапевт Игорь Видяскин.

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Как проявляется тромбоз

Венозный тромбоз конечности можно заподозрить по следующим признакам:

Отек. Один из наиболее распространенных симптомов тромбоза - это отек, то есть увеличение объема конечности из-за задержки жидкости. Отек может быть заметным и вызывать ощущение тяжести или напряжения в ноге или руке.

Видяскин Игорь Васильевич
Видяскин Игорь ВасильевичВрач-терапевт клиники "Мпрофико" на Земляном Валу

Также, по словам врача, особое значение имеют покраснение и чувство жара. Кожа в области тромбоза может стать покрасневшей и горячей на ощупь. Это связано с воспалительным процессом, который сопровождает тромбоз.

По словам врача, стоит обратить внимание на возникшее ощущение пульсации и затрудненные движения или ослабления силы. Некоторые пациенты могут ощущать пульсацию или пульсирующую боль в пораженной области.

Тромбоз: признаки, причины, симптомы и лечение

Это связано с нарушением нормального кровотока и повышенным давлением в сосудах. В случае тромбоза в ноге или руке, пациенты могут испытывать затруднение в движении или слабость в затронутой конечности.

Когда возникает тромбоз

Тромбоз возникает, когда образуется сгусток крови (тромб) внутри сосуда. Это может происходить из-за нескольких факторов, которые называют «триадой Вирхова»:

  1. Повреждение сосуда: травмы, хирургические вмешательства, инфекции или воспаление могут вызвать повреждение стенки сосуда, что способствует образованию тромба.
  2. Замедление кровотока: стаз (застой) крови может возникать при длительном неподвижном положении, сильной компрессии сосудов или нарушении их пропускной способности, что способствует образованию тромба.

Также тромбоз возникает из-за гиперкоагуляции, то есть повышенной свертываемости крови, вызванная нарушением системы коагуляции или наличием наследственных или приобретенных факторов, может способствовать тромбообразованию.

Видяскин Игорь Васильевич
Видяскин Игорь ВасильевичВрач-терапевт клиники "Мпрофико" на Земляном Валу

Как снизить вероятность тромбоза

По словам врача, существует несколько способов снизить вероятность возникновения тромбоза.

  • Поддерживайте активный образ жизни. Регулярные физические упражнения способствуют поддержанию нормальной циркуляции крови и снижают риск возникновения тромбоза.
  • Избегайте длительного неподвижного положения. Если вы долго сидите или лежите, старайтесь делать перерывы для разминки и движения, особенно при длительных путешествиях, перелетах или после операций.
  • Контролируйте факторы риска. Курение, ожирение, сахарный диабет, повышенный холестерин и артериальное давление - все это факторы, способствующие тромбозу. Следуйте рекомендациям врача для их контроля.
  • Не пренебрегайте назначенной вашим доктором профилактической медикаментозной терапией. В некоторых случаях, особенно у людей с высоким риском тромбоза, врач может назначить профилактическое применение препаратов, которые помогают предотвратить образование тромбов.

Важно помнить, что каждый случай тромбоза требует индивидуального подхода и профессиональной медицинской помощи. Если у вас есть подозрение на тромбоз или вы находитесь в группе риска, обратитесь к врачу для диагностики, лечения и получения рекомендаций по профилактике.

Видяскин Игорь Васильевич
Видяскин Игорь ВасильевичВрач-терапевт клиники "Мпрофико" на Земляном Валу
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