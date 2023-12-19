Как распознать варикоз, рассказала терапевт

Врач-терапевт и кардиолог Ольга Шашкова перечислила симптомы, которые могут указывать на развитие варикоза. Ее слова цитирует издание Pravda.ru.

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Первый признак варикоза, как утверждает Шашкова, одутловатость нижних конечностей в области голеней или стоп. Наравне с этим выступает и такой симптом, как периодическое ощущение тяжести в ногах. Выпуклые вены, быстрая утомляемость ног, слабость в них, чувства зуда и жжения, которые сопровождают отек – все это может говорить о наличии у человека такого заболевания, как варикоз. Нередко, при отсутствии вышеперечисленных внешних проявлений, ночью возможны судороги и онемение нижних конечностей.

Терапевт подчеркнула, что нередко расширенные из-за варикоза вены видны невооруженным глазом. Их вид различается в зависимости от стадии заболевания.

«Это сосудистые "звёздочки" в небольшом или распространённом количестве, варикозные узлы и уже крупные раздутые вены на ногах. На фоне этих проявлений возникает изменение цвета, структуры кожи. Кожа приобретает цианотичный оттенок», – пишут в издании.

В таких случаях кожа может становится более сухой, также способен снижаться тургор тканей.

Врач отметила, что чаще всего варикоз передается по наследству или возникает в результате гормональных перестроек, что объясняет тот факт, что женщины сталкиваются с этим диагнозом чаще. Нередко виной варикозного расширения вен может стать сидячий образ жизни.