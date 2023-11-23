Врач-флеболог, кандидат медицинских наук Владислав Орлов заявил, что осложнения при варикозном расширении вен могут быть вызваны перепадами температур и малоподвижным образом жизни. Об этом он рассказал в интервью «Москве 24».

Несмотря на то, что зимой ноги отекают меньше, чем летом, людям с варикозом стоит опасаться опасного осложнения — тромбоэмболии легочной артерии.

Причиной этого становится прежде всего перепад температур, из-за которого сосудам постоянно приходится сужаться и расширяться. Если они не в порядке, то попросту могут не выдержать такой нагрузки.

Поэтому пациенты с варикозам должны избегать перепада температур. Например, таким людям не стоит выбегать на улицу после парения в бане. Повышать или понижать температуру нужно постепенно, иначе организм испытает серьезное потрясение.

Другая причина осложнений — снижение физической активности. Из-за большого количества жирной пищи и домашних посиделок кровь сгущается, могут закупориться сосуды, говорит Орлов.