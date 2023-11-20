«В некоторых регионах нашей страны особо актуальны так называемые шрамирования, когда делают надрезы и кровопусканием занимаются из этих вен, очень часто мы сейчас такое видим. Это тоже вызывает кучу осложнений, таких как воспаление стеки вены, флебиты, тромбофлебиты», - предостерег врач.