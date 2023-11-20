Флеболог Кургинян объяснил, чем опасно самолечение при варикозе
Врач-флеболог Хачатур Кургинян перечислил опасные методы самолечения, которые могут ухудшить состояние при варикозе. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».
По словам специалиста, мази, пиявки, кровопускание не принесут облегчение, а наоборот ухудшат состояние вплоть до образования трофических язв.
«В некоторых регионах нашей страны особо актуальны так называемые шрамирования, когда делают надрезы и кровопусканием занимаются из этих вен, очень часто мы сейчас такое видим. Это тоже вызывает кучу осложнений, таких как воспаление стеки вены, флебиты, тромбофлебиты», - предостерег врач.
А чтобы вылечить варикоз, нужно строго выполнять все предписания врача.
«Варикоз — это механика. Его нужно устранять только механическим путем», - объяснил Хачатур Кургинян.