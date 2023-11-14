Терапевт Татьяна Романенко в беседе с Москвой 24 рассказала, какие люди наиболее подвержены развитию варикоза.

По словам медика, чаще всего варикоз возникает вследствие генетических причин. Однако и образ жизни играет немаловажную роль: так, варикозу подвержены люди, которые долго находятся в стоячем положении, а также пациенты с избыточным весом.

Кроме того, варикозу способствуют поднятие тяжестей, проблемы в работе ЖКТ, а также запоры. Романенко также подчеркнула, что с варикозом чаще сталкиваются женщины из-за гормонального фона.