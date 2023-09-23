Варикоз может оставаться невидимым до тех пор, пока не достигнет своей финальной стадии. Этим фактом в беседе с Lenta.ru поделилась сердечно-сосудистый хирург и флеболог Ольга Дубровская, работающая в клинике и центре хирургии "Будь здоров".

Она подчеркнула, что варикоз – это хитрый недуг, который может долго не давать о себе знать, пока не перейдет в более серьезную стадию. Только тогда начинают появляться очевидные признаки, такие как опухшие вены на ногах и расширяющаяся сетка мельчайших сосудов под кожей.

Медик отметила, что предотвращение является важным моментом в борьбе с этим заболеванием. На ранних этапах варикоза можно успешно справиться с помощью профилактических мер. Она рекомендует здоровый образ жизни, занятия спортом, регулярные разминки при сидячем образе жизни, использование венотоников, ношение компрессионного белья и выбор правильной удобной обуви.

Дубровская также отметила, что лечение варикоза всегда бывает сложнее, чем его предотвращение. Но, по ее словам, современные методы борьбы с этим заболеванием позволяют избегать нанесения швов в местах проведения необходимых процедур для удаления варикозных вен.