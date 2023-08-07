Флеболог объяснил, как отдых на море может обострить варикоз

Отдых на море может быть полезен для людей, страдающих от варикоза, но только при условии соблюдения определенных правил. В противном случае заболевание, наоборот, может усугубиться. Об этом рассказал флеболог Виктор Любимов Москве 24.

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Отдых на море, по словам флеболога, хорош для людей с варикозом тем, что человек много двигается, плавает, ходит. Поэтому улучшается отток крови от ног.

При этом такой отдых опасен потому, что во время жары организм с потом теряет влагу, а в результате этого кровь сгущается и застаивается в венах. Такой процесс может спровоцировать развитие тромбофлебита, при котором в расширенных, воспаленных из-за варикоза венах образуется тромб.

Поэтому важно пить воду чаще и больше, чтобы избежать негативных последствий, и исключить алкоголь, потому что он ведет к еще большему обезвоживанию и сгущению крови.

Важно также быть на солнце только в часы, когда оно неактивно и обязательно чаще двигаться, много плавать, потому что при плавании уменьшается нагрузка на ноги и вены.