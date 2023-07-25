Варикоз: симптомы, причины, лечение

Варикозное расширение вен, которое также сокращенно называют варикозом, представляет собой расширение поверхностных вен чаще всего нижних конечностей, сопровождающееся несостоятельностью клапанов и нарушением кровотока. В материале "Рамблера" вы узнаете о причинах этого заболевания, симптомах и лечении.

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Симптомы

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Первый симптом, на который обращают внимание – расширение мелких вен и венул в виде звездочек (телеангиэктазии и ретикулярный варикоз). Кроме этого, в ногах может появиться ощущение сдавливания, зуда и жжения. Все это происходит из-за постепенно формирующегося застоя крови, недостатка кислорода в тканях и задержки выведения продуктов обмена из тканей.

Также часто наблюдаются отеки, а в запущенных случаях в области варикоза цвет кожи изменяется на более коричневый. Может развиться покраснение кожи и возрасти риск развития трофических язв на этом участке. Трофическая язва возникает при осложнении варикоза.

Для точной диагностики необходимо пройти обследование. Наиболее точным методом исследования считается ультразвуковое дуплексное сканирование.

Причины

Привести к варикозному расширению вен может множество факторов, однако главные из них – клапанная недостаточность и наследственность. К другим частым причинам относят:

лишний вес;

беременность;

возраст (после 50 лет часто изнашиваются венозные клапаны);

малоподвижный образ жизни;

курение.

Отмечается, что женщины страдают от варикозного расширения вен в три-четыре раза чаще мужчин. Медики объясняют это изменчивостью гормонального фона (менструальный цикл, беременность, менопауза).

Лечение

Методы лечения можно разделить на консервативные и хирургические. К первому относят компрессионную терапию, а именно использование таких специально разработанных медицинских эластичных компрессионных изделий, как бинты, чулки, гольфы, колготки.

Среди современных методов лечения можно выделить склеротерапию и внутрисосудистую лазерную коагуляцию. В первом случае в расширенную вену вводят специальные вещества, которые вызывают склеивание стенок сосуда и последующее его рассасывание.

А в случае внутрисосудистой лазерной коагуляции вводится специальный световод, по которому подается лазерный луч. Он, в свою очередь, воздействует на вену изнутри.