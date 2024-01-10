Специалисты, как правило, рекомендуют пациентам с сахарным диабетом второго типа внести корректировки в привычный рацион питания, в том числе отказаться от потребления отдельных продуктов. Можно ли есть хурму людям с данным диагнозом, "Аргументам и Фактам" рассказала врач-эндокринолог Елена Губкина.

По словам специалиста, хурма обладает низким гликемическим индексом, что делает ее довольно безопасным продуктом для людей с диабетом.

Более того, в ягоде содержится большое количество полезных веществ, которые положительно сказываются на работе сердца, сосудов и нервной системы. Речь идет, например, о йоде, кальции, калии, железе, фосфоре, витаминах группы А, С, В, Е и антиоксидантах.

Что касается максимальной суточной нормы потребления хурмы для диабетиков, то ее разрешается есть 2-3 раза в неделю. Делать это лучше в первой половине дня, обратила внимание эндокринолог.