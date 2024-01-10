Для избавления от лишних килограммов вовсе не обязательно морить себя голодом. Известный британский диетолог Майкл Мосли поделился с худеющими лучшими, на его взгляд, идеями для перекуса, пишет издание The Mirror.

По словам специалиста, орехи являются хорошим источником не только белка, минералов, витаминов, но и полезных жиров, клетчатки, поэтому отлично дополнят рацион тех, кто не хочет переедать. Вместе с тем он рекомендует избегать соленых или подслащенных орехов – первые могут быть не особо вкусными, а вторыми достаточно легко увлечься.

Еще один вариант вкусной, питательной и низкокалорийной закуски для похудения – простой греческий йогурт с ягодами. Также в случае возникновения желания поесть диетолог рекомендует сделать себе популярный авокадо-тост: размять немного авокадо на тосте или, например, на крекерах из цельнозерновой муки.