Кардиолог назвала три вредные для сердца привычки

На качество работы сердца влияют многие факторы. В их числе есть самые простые привычки, которые негативно сказываются на функционировании этого органа.

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О трех привычках, вредящих работе сердца, «Аргументам и фактам» рассказала кардиолог Мария Кириллова.

Привычка №1 — курение

Курение повреждает сосуды, что приводит к атеросклерозу. Кроме того, в список негативных последствий входят ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертония.

Привычка №2 — неправильное питание

Фастфуд и продукты, содержащие насыщенные трансжиры и пальмовое масло, повышают уровень холестерина и сахара в крови. Это зачастую заканчивается ожирением, а на его фоне возникают инфаркты и инсульты.

«На повышенный уровень холестерина могут указывать ксантелазмы (ксантомы). Это желтоватого оттенка безболезненные жировые образования вокруг глаз и на веках. При более серьезном нарушении жирового обмена они возникают и в других зонах — руках и ногах», — пояснила врач.

Такие пятна порой относят к косметическим недостаткам. Но на самом деле они несут серьезную угрозу здоровью.

Привычка №3 — алкоголь

Безопасной дозы алкоголя не существует. Любая порция горячительных напитков чревата повышением артериального давления и нарушением ритма сердца. Мерцательная аритмия в свою очередь может привести к образованию тромбов.