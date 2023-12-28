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Первые симптомы сердечного приступа перечислили британские медики

Зимние каникулы меняют распорядок дня, влияя на уровень физической активности человека и его рациона питания. На этом фоне повышается риск возникновения сердечного приступа. О его признаках сообщила Национальная служба здравоохранения Великобритании.

Первые симптомы сердечного приступа перечислили британские медики
© Unsplash.com

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Медики рекомендуют обратить внимание на следующие проблемы с самочувствием:

  • Боль в груди, тяжесть, стеснение;
  • Распространяющаяся боль от груди к рукам;
  • Головокружение;
  • Потоотделение;
  • Одышка;
  • Ощущение тошноты или рвоты;
  • Ощущение тревоги;
  • Кашель или хрипы.
  • Медики утверждают, что холодная погода повышает риски возникновения сердечного приступа в первые дни после прихода низких температур.

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