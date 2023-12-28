Первые симптомы сердечного приступа перечислили британские медики
Зимние каникулы меняют распорядок дня, влияя на уровень физической активности человека и его рациона питания. На этом фоне повышается риск возникновения сердечного приступа. О его признаках сообщила Национальная служба здравоохранения Великобритании.
Медики рекомендуют обратить внимание на следующие проблемы с самочувствием:
- Боль в груди, тяжесть, стеснение;
- Распространяющаяся боль от груди к рукам;
- Головокружение;
- Потоотделение;
- Одышка;
- Ощущение тошноты или рвоты;
- Ощущение тревоги;
- Кашель или хрипы.
- Медики утверждают, что холодная погода повышает риски возникновения сердечного приступа в первые дни после прихода низких температур.
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