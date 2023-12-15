Здоровые сосуды являются залогом нормального кровообращения и профилактики многих сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач Сергей Длин рассказал о нескольких группах продуктов, которые благоприятно влияют на состояние сосудов и должны присутствовать в ежедневном рационе.

Во-первых, это продукты, богатые омега-3 полинасыщенными жирными кислотами. К ним относятся жирные сорта рыбы, орехи и семена, растительные масла. Омега-3 укрепляют стенки сосудов и предупреждают развитие атеросклероза.

Во-вторых, необходимо употреблять овощи и фрукты насыщенных ярких цветов. Это морковь, красный сладкий перец, томаты, киви, гранаты и другие. Они содержат полифенолы, улучшающие эластичность сосудов.

Регулярное употребление этих продуктов в комплексе поможет улучшить состояние сосудов и здоровье сердечно-сосудистой системы.