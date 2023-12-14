Какие народные средства не подходят для лечения

Один из самых опасных народных методов лечения болезни – это чеснок в нос, отметила терапевт Юлия Миронова.

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В беседе с “Известиями” она рассказала, что в чесноке содержатся вещества, которые действительно могут улучшить дыхание. Однако эти химические элементы нередко приводят к ожогу слизистой носа, а также могут вызывать кровотечение.

Врач отметила, что горячий пар тоже не так безопасен, как принято считать. Высокие температуры могут привести к ожогу дыхательных путей и лица. Однако есть альтернативный способ, который поможет при болезни – увлажнитель воздуха.

Терапевт подчеркнула, что водка с перцем тоже не подходит для лечения. Дело в том, что алкоголь лишь временно снимает болевые ощущения. К тому же, организм становится вынужден бороться не только с инфекцией, но и выводить алкоголь из организма, а это двойная нагрузка.

Горчичники и банки также неэффективны, говорит врач. Исследования не смогли доказать, что эти процедуры действительно приносят пользу. Единственный их плюс – тепло, которое они дарят. Однако нередко можно получить ожог.