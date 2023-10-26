Болеть ОРВИ до шести раз в год считается нормой, рассказывает врач-инфекционист Андрей Поздняков.

В беседе с “Известиями” он сообщил, что при более частых простудных заболеваниях следует обратиться к врачу. По мнению инфекциониста, это свидетельствует о сбоях в работе иммунной системы.

Люди, страдающие от иммунодефицита, больше остальных подвержены опасному протеканию ОРВИ и сопутствующими осложнениями. В группу риска входят люди с тяжелым коморбидным фоном, эндокринными заболеваниями, сосудистыми патологиями и проблемами с легкими. ОРВИ представляют большую опасность и для тех, кто страдает от бронхиальной астмы или ХОБЛ.

Врач отметил, что существенную роль играет и возраст человека. Маленькие дети сильнее остальных групп подвержены частым простудным заболеваниям.