Факты и мифы о народной медицине

Народную медицину признает даже Всемирная организация здравоохранения. В организации отмечают исключительную значимость традиционных методов лечения и указывают на эффективность отдельных народных препаратов.

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Несмотря на популярность традиционных лекарственных средств в целом и лечения травами в частности, люди до сих пор задаются вопросами по поводу эффективности народной медицины. О мифах и фактах про народную медицину — в материале «Рамблера».

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Миф №1. Народная медицина ненаучна.

Многие считают, что медицина на основе лекарственных трав не является научно обоснованной и доказательной. Однако это не что иное, как заблуждение. Народная медицина считается отдельной наукой. В законах Российской Федерации даже закреплена такая профессия, как народный целитель. Люди, которые официально занимаются традиционными видами лечения, должны иметь медицинское образование и быть зарегистрированными в государственных органах.

Миф №2. Народная медицина и гомеопатия — это одно и то же.

Многие люди во всем мире считают, что традиционная медицина — это то же самое, что и гомеопатия, или, по крайней мере, их основы одинаковы. Однако в действительности они не имеют ничего общего. В лечении травами используются фармакологические методы, знания химии и биологии. Гомеопатия же представляет собой форму энергетического лечения. Стоит отметить, что Российская академия наук признала гомеопатию лженаукой, такие меры в отношении народной медицины не применялись.

Миф №3. Народная медицина полностью безопасна для здоровья.

Казалось бы, что может случиться, если принять безобидное лекарство на основе трав? Много чего. Например, кава, часто принимаемая для снятия тревоги, в редких случаях может вызвать печеночную недостаточность даже от одной дозы. Женьшень, гинкго билоба и чесночные добавки вызывают более интенсивное кровотечение, подобно аспирину, отмечает Forbes. Их не следует принимать перед операцией. Следует также учитывать, что все натуральные добавки могут взаимодействовать с назначенными вам традиционными лекарствами, вызывая побочные эффекты.

Миф №4. Растительные препараты не содержат химических веществ.

Действие лекарственного средства (как растительного, так и обычного) возможно только при наличии в нем активного компонента (химического вещества). Разница лишь в том, что в обычных лекарствах химический компонент часто является синтетическим, а растительные препараты принимаются в более естественной форме.

Миф №5. Ежедневный прием продуктов с витамином С предотвращает возникновение простуды.

В нескольких обзорах сделан вывод, что профилактический прием витамина С не снижает частоту простудных заболеваний среди населения в целом, но может быть полезен для снижения частоты простудных заболеваний у людей, подвергающихся кратковременным тяжелым физическим нагрузкам (например, у марафонцев, лыжников и солдат, тренирующихся в субарктических условиях).

Общие рекомендации потребителям по использованию растительных препаратов: