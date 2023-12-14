4 неочевидные привычки, которые снижают иммунитет

Иммунитет – сложная, но крайне важная система организма, которая защищает его от бактерий и вирусов, а также участвует в избавлении от собственных дефектных или устаревших клеток.

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Как правило, на сниженный иммунитет указывают частые ОРВИ. В норме человек должен переносить такие заболевания не чаще двух раз за сезон. Если же простуда возникает чаще и сопряжена с осложнениями, это повод пройти дополнительное обследование.

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На иммунитет влияет множество факторов, и подчас его снижают даже самые незначительные на первый взгляд привычки. Подробнее о неочевидных привычках, которые пагубным образом влияют на иммунную систему, читайте в материале "Рамблера".

Пребывание в помещении с сухим воздухом

В отопительный сезон воздух в квартире становится гораздо суше. На почве этого суше становится кожа и слизистые, вследствие чего ослабляется местный иммунитет. Вдобавок к этому в сухом воздухе дольше сохраняются частицы вирусов и микроорганизмов, которые обычно распространяются при разговоре, кашле и не только.

Употребление недостаточного количества воды

Врачи не перестают говорить о важности водного баланса для организма. Считается, что в день в среднем необходимо выпивать от 1,5 до двух литров воды. Если вы занимаетесь спортом или просто испытываете активное потоотделение, воды нужно пить еще больше.

Многие пренебрегают этими рекомендациями, и очень зря. Дефицит воды в организме чреват обезвоживанием, ухудшением свойств крови и сухостью слизистых, которые становятся особенно уязвимы для инфекций.

Несбалансированное питание

Жесткие диеты неизбежно приводят к дефициту полезных витаминов и минералов, которые необходимо для хорошего иммунитета. Кроме того, на иммунную систему пагубным образом влияет сахар: злоупотребление этим продуктом провоцирует колебания уровня сахара в крови, а также создает благотворную среду для размножения вредных бактерий.

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