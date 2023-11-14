Врачи назвали неочевидные признаки ослабленного иммунитета

Во-первых, на иммунитете сильно сказывается стресс. Если он постоянно присутствует в жизни человека, то в большинстве случаев сказывается на способности бороться с вирусами.

Во-вторых, стоит задуматься и в случае наличия проблем в работе ЖКТ. Как объясняют специалисты, полезные бактерии и микроорганизмы обитают именно в желудке. Если они не справляются с задачей, то человек в том числе начинает чаще болеть. В качестве примера приводятся не только заболевания ЖКТ, но и, например, вздутие.