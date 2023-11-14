Врачи назвали неочевидные признаки ослабленного иммунитета

На сниженный иммунитет указывают не только частые простуды. Как распознать проблемы со здоровьем по другим признакам, врачи рассказали изданию The Sun.

Врачи назвали неочевидные признаки ослабленного иммунитета
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Во-первых, на иммунитете сильно сказывается стресс. Если он постоянно присутствует в жизни человека, то в большинстве случаев сказывается на способности бороться с вирусами.

Во-вторых, стоит задуматься и в случае наличия проблем в работе ЖКТ. Как объясняют специалисты, полезные бактерии и микроорганизмы обитают именно в желудке. Если они не справляются с задачей, то человек в том числе начинает чаще болеть. В качестве примера приводятся не только заболевания ЖКТ, но и, например, вздутие.

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Помимо этого, для ослабленного иммунитета характерны чрезмерная усталость и медленное заживление ран, обращают внимание эксперты.

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