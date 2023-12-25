Ежегодно в России от инфаркта миокарда умирает свыше 55 тыс. человек. Порой не каждая жертва может распознать смертельно опасный сердечный приступ. Врач Роман Иванов рассказал, какие ключевые симптомы указывают на инфаркт миокарда и с какими заболеваниями его можно спутать.

Специалист напомнил, что инфаркт миокарда – это некроз участка сердечной мышцы. Он развивается по причине нарушения кровотока в одной из сердечных артерий. Чаще всего это происходит из-за атеросклероза.

Чаще всего инфаркт сложно спутать с другими заболеваниями: человек испытывает жгучую или распирающую боль в районе груди, которая может отдавать в левую часть тела и горло. У человека возникает головокружение, слабость, удушье, иногда – бледность, и проступает холодный пот.

Однако бывают случаи, когда инфаркт проявляется нетипичными для него симптомами. Порой инфаркт миокарда можно спутать с сильным отравлением: боль локализуется в верхней части живота, сопровождается тошнотой и приступами рвоты.

Также иногда болезнь проявляется приступами удушья, кашлем, возникающим из-за образования жидкости в легких по причине ухудшения работы сердца. Симптомы могут напоминать грипп или приступ бронхиальной астмы.