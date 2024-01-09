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Как проявляется аллергия на воду, рассказала аллерголог Перова

Аллерголог и иммунолог Наталья Перова в беседе с изданием "Спорт-экспресс" рассказала, как может проявляться аллергия на воду (аквагенная крапивница).

Как проявляется аллергия на воду, рассказала аллерголог Перова
© Unsplash

Крапивница, вызванная аллергией, обычно проявляется спустя 20-30 минут после контакта с возбудителем, в данном случае, с водой, и, по словам специалиста, чаще всего встречается у женщин.

Почему появляется крапивница и как от нее избавиться

К симптомам относят воспаления, чувства жжения и сильный зуд, также в отдельных случаях может появляться одышка. Признаки аллергии зачастую проходят спустя полчаса-час после прекращения контакта кожи с водой.

Ранее "Рамблер" перечислял симптомы аллергии на холод.

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