Аллергия на холод – заболевание, которое появляется из-за воздействия низких температур, сообщает аллерголог Сергей Быков.

В беседе с “Известиями” он рассказал, что аллергия на холод, которая называется холодовой крапивницей, нельзя назвать аллергией в классическом понимании.

Дело в том, что в низких температурах не содержится аллергенов, а клетки организма не вырабатывают аллергенспецифические тела, как это обычно происходит. Поэтому на сегодняшний день нельзя ответить на вопрос причину возникновения данной реакции на холод, пояснил врач.

Быков назвал несколько главных симптомов холодовой крапивницы, которые должны насторожить. Среди них появление волдырей при воздействии низких температур. Иногда заболевание сопровождается анафилактическим шоком, который может привести к проблемам с глотанием и дыханием, а также к потере сознания, вызванного низким артериальным давлением.

Врач заключил, что симптомы болезни проходят, как правило, через сутки после проявления. Однако в некоторых случаях могут развиться отеки кожи, слизистых и более серьезные анафилактические реакции.