Врач Быков перечислил симптомы аллергии на холод

Аллергия на холод – заболевание, которое появляется из-за воздействия низких температур, сообщает аллерголог Сергей Быков.

В беседе с “Известиями” он рассказал, что аллергия на холод, которая называется холодовой крапивницей, нельзя назвать аллергией в классическом понимании.

Дело в том, что в низких температурах не содержится аллергенов, а клетки организма не вырабатывают аллергенспецифические тела, как это обычно происходит. Поэтому на сегодняшний день нельзя ответить на вопрос причину возникновения данной реакции на холод, пояснил врач.

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Быков назвал несколько главных симптомов холодовой крапивницы, которые должны насторожить. Среди них появление волдырей при воздействии низких температур. Иногда заболевание сопровождается анафилактическим шоком, который может привести к проблемам с глотанием и дыханием, а также к потере сознания, вызванного низким артериальным давлением.

Врач заключил, что симптомы болезни проходят, как правило, через сутки после проявления. Однако в некоторых случаях могут развиться отеки кожи, слизистых и более серьезные анафилактические реакции.

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