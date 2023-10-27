Мясников дал советы, как избежать болезней в холодное время года

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как уберечь себя от недугов в холодное время года. Об этом сообщает "Общественная служба новостей".

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Прежде всего медик посоветовал закаляться и бегать. Кроме того, по словам врача, укрепить иммунитет помогут занятия любовью и употребление алкоголя в меру.