Врач Мясников дал советы, как избежать болезней в холодное время года
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как уберечь себя от недугов в холодное время года. Об этом сообщает "Общественная служба новостей".
Прежде всего медик посоветовал закаляться и бегать. Кроме того, по словам врача, укрепить иммунитет помогут занятия любовью и употребление алкоголя в меру.
Мясников также рекомендовал установить дома увлажнитель воздуха. Доктор напомнил, что из-за отопления воздух в квартирах становится излишне сухим, из-за чего иммунитет ослабевает. Увлажнитель воздуха поможет избежать этой проблемы и защититься от вирусов.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как можно поднять иммунитет.
Рамблер: главные новости