Отсутствие здорового сна – главная причина, почему в холодное время так тяжело просыпаться, считает терапевт Лариса Алексеева.

В беседе с “Вечерней Москвой” она сообщила, что необходимо составить график и стараться следовать ему.

Приучите себя отходить ко сну в одно и то же время. Врач отметила, что к часу ночи необходимо уже крепко спать. Именно в это время вырабатывается мелатонин, который так необходим для регулирования процессов сна и бодрствования.

Терапевт отметила, что переедания тоже сказываются на пробуждении. По словам врача, при постоянном употреблении жирной и калорийной пищи перед сном человек рискует столкнуться с набором веса и нарушением в работе мозга.

Алексеева также предупредила, что активности перед сном тоже сказываются на пробуждении. Следует отказаться от чтения новостей и прибегнуть к расслабляющим занятиям. Например, принять душ или почитать. Это поможет расслабиться и настроиться на дальнейший сон.

Свечение от телефона препятствует выработке гормона сна, предупреждает эксперт. Важно обратить внимание и на температуру в помещении, она должна быть комфортной.

Врач поделилась секретом: помочь в пробуждении в холодное время года могут дольки лимона. Просто положите их рядом с собой перед сном, и вам будет намного легче проснуться к утру.