Почему появляется крапивница и как от нее избавиться

Крапивница – чаще всего аллергическое заболевание, которое проявляется зудящими волдырями на коже, похожими на те, что проявляются после ожога крапивой. Основная опасность этого заболевания в том, что оно способно в некоторых случаях привести к отеку Квинке, потому игнорировать эту проблему не стоит.

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"Рамблер" поговорил со специалистом и узнал, в каких случаях чаще всего проявляется это заболевание и какие существуют методы лечения. На наши вопросы ответил врач общей практики и бариатрический хирург Максим Елисеев.

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Одна из самых частых причин появления крапивницы, по словам специалиста, — встреча нашего организма с аллергическим агентом. Это может быть что угодно: от пыльцы растений до шерсти домашних животных. Помимо этого, аллергенами могут быть продукты, лекарственные средства, витамины и биологически активные добавки.

Почему болезнь называется именно так? Наверняка все, кто контактировал с крапивой, обращал внимание на определенные возвышения на коже, которые иногда зудят и чешутся. Так вот, при крапивнице на коже появляются очень похожие волдыри, которые могут появляться как точечно, так и собираясь практически в одно большое воспаление. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург

Для выявления первопричины возникновения крапивницы, в первую очередь, необходимо проанализировать или продумать, почему такие симптомы появились на коже: может, вы что-то съели, что могло вызвать аллергическую реакцию, поменяли стиральный порошок, использовали новую косметику. Иногда крапивница может появляться после системного контакта.

Если это случилось впервые, необходимо вызвать скорую медицинскую помощь. У бригады есть препараты, которые вызовут уменьшение аллергической реакции. Для самостоятельного лечения существуют мази, но их использовать можно только в том случае, когда человек знает, что у него есть реакция на конкретный аллерген и это уже было обговорено со специалистом.

Если крапивница хроническая или наблюдается склонность к этой патологии, то стоит все время помнить о мерах профилактики: