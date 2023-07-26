Почему чешется тело, если это не аллергия

Аллергия — не единственная причины кожного зуда. "Рамблер" расскажет, почему еще у вас может чесаться тело.

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Какие еще причины могут привести к неприятным ощущениям на коже, чесотке и зуду:

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Очень сухая кожа. Чрезвычайно сухая кожа может сильно зудеть.

Укусы насекомых В этом случае причина кожного зуда обычно очевидна, и зуд быстро проходит. К насекомым, которые могут вызывать чесотку, относятся постельные клопы, вши и клещи.

Список кожных заболеваний, которые могут вызывать сильный зуд, длинный:

Атопический дерматит Ветряная оспа Дисгидротическая экзема Фолликулит Псориаз Нейродермит Стригущий лишай Себорейный дермати Опоясывающий лишай

Рак кожи. Для многих людей единственным признаком рака кожи является новое пятно на коже. Иногда это пятно также чешется и может быть единственной причиной, по которой человек вообще заметил это пятнышко.

Чесотка может начаться после купания в водоеме, в океане, озере или пруду. Паразиты проникают в кожу, пока человек находится в воде. Позже он замечает крошечные красные пятна на коже, а иногда сильно зудящие рубцы (крапивница) и волдыри.

Возрастная сухость кожи. С возрастом наша кожа меняется. К 65 годам она становится тоньше и суше. А сухая кожа может чесаться.

Зуд может быть побочным эффектом приема некоторых лекарств, таких как аспирин, рецептурных болеутоляющих средств и некоторых лекарств от артериального давления.

Когда нерв не работает должным образом, возникает кожный зуд. Если есть повреждение вдоль нерва из-за болезни или травмы, у вас также может появиться кожный зуд. Такой зуд возникает локализовано.

Длительный зуд может быть признаком нескольких заболеваний

Зуд часто встречается у людей с заболеванием, поражающим их кровь, таким как лимфома Ходжкина или кожная Т-клеточная лимфома. Такой симптом также может быть признаком запущенного заболевания почек. У них зуд может быть широко распространен и особенно интенсивен на спине, руках и ногах.