Почему чешется тело, если это не аллергия
Аллергия — не единственная причины кожного зуда. "Рамблер" расскажет, почему еще у вас может чесаться тело.
Какие еще причины могут привести к неприятным ощущениям на коже, чесотке и зуду:
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- Очень сухая кожа. Чрезвычайно сухая кожа может сильно зудеть.
- Укусы насекомых В этом случае причина кожного зуда обычно очевидна, и зуд быстро проходит. К насекомым, которые могут вызывать чесотку, относятся постельные клопы, вши и клещи.
- Список кожных заболеваний, которые могут вызывать сильный зуд, длинный:
- Атопический дерматит
- Ветряная оспа
- Дисгидротическая экзема
- Фолликулит
- Псориаз
- Нейродермит
- Стригущий лишай
- Себорейный дермати
- Опоясывающий лишай
- Рак кожи. Для многих людей единственным признаком рака кожи является новое пятно на коже. Иногда это пятно также чешется и может быть единственной причиной, по которой человек вообще заметил это пятнышко.
- Чесотка может начаться после купания в водоеме, в океане, озере или пруду. Паразиты проникают в кожу, пока человек находится в воде. Позже он замечает крошечные красные пятна на коже, а иногда сильно зудящие рубцы (крапивница) и волдыри.
- Возрастная сухость кожи. С возрастом наша кожа меняется. К 65 годам она становится тоньше и суше. А сухая кожа может чесаться.
- Зуд может быть побочным эффектом приема некоторых лекарств, таких как аспирин, рецептурных болеутоляющих средств и некоторых лекарств от артериального давления.
- Когда нерв не работает должным образом, возникает кожный зуд. Если есть повреждение вдоль нерва из-за болезни или травмы, у вас также может появиться кожный зуд. Такой зуд возникает локализовано.
Длительный зуд может быть признаком нескольких заболеваний
Зуд часто встречается у людей с заболеванием, поражающим их кровь, таким как лимфома Ходжкина или кожная Т-клеточная лимфома. Такой симптом также может быть признаком запущенного заболевания почек. У них зуд может быть широко распространен и особенно интенсивен на спине, руках и ногах.
Зуд также часто встречается у людей с заболеваниями печени, такими как гепатит С, цирроз печени или закупорка желчных протоков. Когда зуд является признаком заболевания печени, он часто начинается на ладонях и подошвах и распространяется на другие части тела.
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