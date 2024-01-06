Дерматолог объяснил, почему рак кожи особенно опасен зимой

Рак кожи особенно опасен в зимний период, потому что люди зачастую не замечают его симптомы. Летом с обилием открытой одежды сделать это намного проще. Об этом предупредил дерматолог, специалист по раку кожи Манурадж Сингх.

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Эксперт подчеркнул, что бдительность необходимо сохранять всегда, в том числе и зимой. Нужно уделять больше времени осмотру кожных покровов — это позволит вовремя заметить изменения и обратиться к врачу. В группе риска находятся люди со светлой кожей, особенно проводящие много времени на солнце или имеющие родственников, пострадавших от меланомы.

Врач порекомендовал обращать внимание на различные шишки, воспаления или изменения родинок — они могут увеличиваться, приобретать неравномерный цвет или менять форму. Также могут появиться и новые пятна. В этом случае нужно незамедлительно обратиться к врачу, передает «МК».

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