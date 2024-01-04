10 привычек, разрушающие иммунную систему

Частые простуды и продолжительные инфекции могут свидетельствовать о том, что ваша иммунная система ослаблена. Специалисты рассказали , что разрушить защиту организма могут определённые привычки.

Существует два типа иммунитета: врождённый (это защитная система, с которой вы родились) и приобретённый, который развивается, когда ваш организм подвергается воздействию микробов. Как отмечают эксперты, ряд привычек может разрушить защитную функцию организма.