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10 привычек, разрушающие иммунную систему

Частые простуды и продолжительные инфекции могут свидетельствовать о том, что ваша иммунная система ослаблена. Специалисты рассказали, что разрушить защиту организма могут определённые привычки.

10 привычек, разрушающие иммунную систему
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Существует два типа иммунитета: врождённый (это защитная система, с которой вы родились) и приобретённый, который развивается, когда ваш организм подвергается воздействию микробов. Как отмечают эксперты, ряд привычек может разрушить защитную функцию организма.

К этим привычкам относятся:
  • недосып;
  • постоянный стресс;
  • недостаток витамина D;
  • отсутствие прогулок на свежем воздухе;
  • недостаток в рационе фруктов и овощей;
  • малоподвижный образ жизни и недостаток физических упражнений;
  • редкий секс;
  • частое употребление алкоголя;
  • курение;
  • диета с высоким содержанием жиров.
ЗОЖ
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