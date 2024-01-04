10 привычек, разрушающие иммунную систему
Частые простуды и продолжительные инфекции могут свидетельствовать о том, что ваша иммунная система ослаблена. Специалисты рассказали, что разрушить защиту организма могут определённые привычки.
Существует два типа иммунитета: врождённый (это защитная система, с которой вы родились) и приобретённый, который развивается, когда ваш организм подвергается воздействию микробов. Как отмечают эксперты, ряд привычек может разрушить защитную функцию организма.
К этим привычкам относятся:
- недосып;
- постоянный стресс;
- недостаток витамина D;
- отсутствие прогулок на свежем воздухе;
- недостаток в рационе фруктов и овощей;
- малоподвижный образ жизни и недостаток физических упражнений;
- редкий секс;
- частое употребление алкоголя;
- курение;
- диета с высоким содержанием жиров.
Чемпионат.com: главные новости