Онколог развеял популярные мифы о солярии и загаре

Меланома кожи может развиваться как от природного, так и от искусственного излучения, поэтому мнение о том, что солярий опаснее солнца, ошибочно, рассказал NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По его словам, чрезмерного загара следует опасаться в любом случае, особенно в молодом возрасте, когда кожные ожоги увеличивают риск развития рака.

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Бытует мнение, что солярий вреднее солнца, так как это может вызвать развитие меланомы кожи. На самом деле раковая опухоль может развиться как от природного излучения, так и от искусственного. Поэтому стоит опасаться именно чрезмерного загара. Важно отметить, что кожные ожоги в молодом возрасте увеличивают риск развития рака, — рассказал Черемушкин.

При этом специалист не советует пользоваться солнцезащитным кремом каждый день. По его словам, регулярно его следует наносить только во время отпуска на пляже, где лучи наиболее агрессивные.

Все должно определяться балансом. Если ходить в солярий каждый день, то, конечно, это негативно отразится на здоровье и состоянии кожи, — заключил эксперт.