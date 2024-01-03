Врач назвал еду, способную за вечер вывести из строя поджелудочную

В праздники, когда одно застолье сменяет другое, повышается негативное воздействие на поджелудочную железу. Отсюда риск развития острого панкреатита.

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Как отметил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов, в период новогодних праздников многие люди переедают, обильно запивая различные жирные закуски алкоголем. А поскольку сидят за столом некоторые люди долго, то эффект бывает достаточно серьезный - вплоть до госпитализации.

«В новогоднюю ночь практически все мы пересиживаем», — отметил врач в своем Telegram-канале, добавив, что от этого бывают те самые "переедания" и "перепивания" - кто дольше сидит, тот успевает больше съесть и выпить.

В результате на утро человек может получить тяжесть в животе, газы, диарею, головную боль. Особенно опасна еда, в которой много жира, например, майонезные салаты в сочетании с запеченной в соусах курицей.

«А еще бывает острый панкреатит. Это опасная болезнь, нередко требующая хирургического лечения. Жир в сочетании с алкоголем - главная ее причина», - подчеркнул Сергей Вялов.

Специалист отметил, что залог хорошего самочувствия после застолья - танцы. Когда человек, вместо того, чтобы вливать в себя спиртное и бесконечно закусывать, много двигается.

«Он вряд ли что-то получит, кроме пользы для сердца, сосудов и уровня сахара в крови. В праздники лучше не налегать на жирное и спиртное», — еще раз подчеркнул гепатолог.

Ранее врач предупредил, что поджелудочная железа может "давать" симптомы, когда уже не может выделять количество ферментов, нужное для переваривания пищи. В этом случае пациенты начинают отмечать боль в животе, вздутие, появление проблем со стулом.

«Не тяните с лечением. Панкреатит - это не шутка. Если ткани зарубцуются, то уже ничего не сделаешь», - предупредил специалист.