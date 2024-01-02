Ученые заявили, что регулярные физические нагрузки помогают улучшить память

Помимо улучшения памяти, физические упражнения благотворно влияют на способность обучаться новому и быстрее принимать решения.

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Издание PlanetToday, ссылаясь на исследование специалистов из Центра здоровья Святого Иоанна в Провиденсе и Университета Вашингтон в Сент-Луисе, опубликованного в Journal of Alzheimer's Disease, сообщает, что регулярные и умеренные физические нагрузки способны привести к увеличению объемов мозга и улучшению когнитивных способностей.

Ученые подчеркивают, что упражнения должны быть не слишком интенсивными или продолжительными. Тогда, по их мнению, которое подтверждают снимки МРТ мозга более 10 тыс. человек, спорт принесет наибольшую пользу для развития памяти и способности к обучению.

При этом под физическими нагрузками ученые подразумевают даже ходьбу в нормально темпе. Оказалось, что необязательно проходить знаменитые 10 тысяч шагов в день, чтобы оставаться здоровым. Вполне хватает и всего 4 тысяч.

Исследователи обнаружили, что у людей, занимавшихся спором, лобная доля, ответственная за принятие решений, была больше по объему, чем у тех, кто вел малоактивный образ жизни.

Одной из причин улучшения работы мозга при регулярных физнагрзках специалисты называют усиление притока крови к голове и повышение уровня белков, отвечающих за здоровье нейронов.