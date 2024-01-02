Ученые выяснили, как интервальное голодание влияет на организм

Ученые обнаружили, что интервальное голодание влияет на работу мозга и кишечника
Кроме того, такой метод похудения оказывает воздействие не только на микробиом кишечника, но и на работу некоторых участков мозга.
Ученые из китайского Государственного клинического центра гериатрии опубликовали в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology данные 62-дневного исследования. Они попросили 25 добровольцев с ожирением в определенные промежутки времени голодать и контролировать потребление калорий.
Используя систему интервального голодания, участник эксперимента в среднем сбросили за два месяца по 7,6 килограмма. Также исследователи зафиксировали изменения в микрофлоре кишечника, взяв у добровольцев анализы. Более того, специалисты заметили и изменения в активности участков мозга, которые, по словам ученых, являются динамическими. Области мозга, в которых происходили изменения, связаны с регуляцией аппетита и формированием зависимости.
Авторы исследования пришли к выводу, что промежуточное голодание оказывает влияние на связь между мозгом, микробиомом и работой кишечника. Точные механизмы взаимодействия органов пока не установлены, но, ученые надеются, что обнаруженные ими доказательства существования этой связи помогут найти надежный метод лечения ожирения.