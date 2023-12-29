Сутулая осанка часто развивается из-за хронического спазма грудных мышц. По словам остеопата Сергея Иванова, когда человек постоянно находится в стрессе, его плечи непроизвольно подтягиваются вверх, а спина сгибается.

Напряженные грудные мышцы фиксируют лопатки и ребра в неправильном положении, что со временем приводит к формированию сутулости. Плечи как бы втягиваются вовнутрь, изгибы позвоночника становятся ненормальными – поясняет врач Сергей Длин.

Чтобы расслабить мышцы и исправить осанку, специалист рекомендует регулярно делать упражнения на растяжку грудных мышц и укрепление мышц спины.