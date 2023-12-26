Почему зимой нужно пить больше воды — объяснила медик

Почему зимой нужно пить больше воды — объяснила косметолог Кондрахина
Зимой организм получает меньше полезных веществ, чем летом. По этой причине даже уход за кожей в холодное время года имеет свою специфику.
О том, почему зимой кожа нуждается в увлажнении больше обычного, «Аргументам и фактам» рассказала косметолог и заведующая консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Ирина Кондрахина.
В отопительный сезон уровень влажности в помещении снижается до 10%, хотя норма составляет от 40 до 60%. Чтобы сухой воздух не оказал на вашу кожу негативного влияния, необходимо о ней
правильно позаботиться.
- Умывайтесь мягкими пенками и молочком
- Исключите использование горячей водой, заменив ее на теплую
- Пользуйтесь кремами с питательным и увлажняющим составом
- Пользуйтесь кремами для рук и увлажающими лосьонами
- Приобретите увлажнитель воздуха
- Пейте больше воды
Носите с собой термальную воду в виде спрея, гигиеническую помаду или бальзам. Чтобы защитить кожу рук от воздействия холода, надевайте перчатки. В противном случае холод и низкая влажность сделают кожу ваших рук сухой, что вызовет трещины и раздражение.
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