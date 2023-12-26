Почему зимой нужно пить больше воды — объяснила медик

Зимой организм получает меньше полезных веществ, чем летом. По этой причине даже уход за кожей в холодное время года имеет свою специфику.

© Unsplash.com

О том, почему зимой кожа нуждается в увлажнении больше обычного, «Аргументам и фактам» рассказала косметолог и заведующая консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Ирина Кондрахина.

В отопительный сезон уровень влажности в помещении снижается до 10%, хотя норма составляет от 40 до 60%. Чтобы сухой воздух не оказал на вашу кожу негативного влияния, необходимо о ней

правильно позаботиться.

Умывайтесь мягкими пенками и молочком

Исключите использование горячей водой, заменив ее на теплую

Пользуйтесь кремами с питательным и увлажняющим составом

Пользуйтесь кремами для рук и увлажающими лосьонами

Приобретите увлажнитель воздуха

Пейте больше воды

Носите с собой термальную воду в виде спрея, гигиеническую помаду или бальзам. Чтобы защитить кожу рук от воздействия холода, надевайте перчатки. В противном случае холод и низкая влажность сделают кожу ваших рук сухой, что вызовет трещины и раздражение.