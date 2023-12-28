Диетолог назвал 6 продуктов, которые надо есть во время болезни

Многие привыкли к мысли, что самой полезной едой на больничном является куриный суп. Однако на самом деле блюд, которые надо есть во время болезни, больше. Об этом The Sun рассказал диетолог Рианнон Ламберт.

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По мнению эксперта, в природе не существует еды, которая бы защитила организм от бактерий и вирусов. Тем не менее есть продукты, уменьшающие воспаление и поддерживающие иммунную систему.

Пробиотические продукты

Йогурты, кефир, мисо-суп, кимчи и квашеная капуста содержат живые бактерии. Они в свою очередь поддерживают здоровье кишечника, где, по словам эксперта, находится до 70% иммунной системы.

Продукты, богатые антиоксидантами

В период болезни придать сил организму могут продукты, содержащие антиоксиданты. В их числе шоколад, черника, малина, апельсины, брокколи, шпинат, морковь, зеленый чай и орехи. Такая еда ослабляет воспаление, помогая тем самым в борьбе с недугом.

Чеснок

Есть мнение, что чеснок помогает в борьбе с болезнями, потому как содержит аллицин. Якобы благодаря ему чеснок вносит свой вклад в противостояние иммунитета с бактериями и вирусами.

Имбирь

По словам эксперта, учеными доказана эффективность имбиря против расстройства желудка. Добавлять его можно как в чай, так и в суп.

Мед из мануки

Мед из мануки отличается от обычного антибактериальными свойствами. Он может стать хорошим дополнением к горячему чаю с лимоном.

Эхинацея

По словам врача, некоторые исследования показали, что эхинацея облегчает симптомы простуды и сокращает ее продолжительность. Кроме того, она оказывает небольшой антивоспалительный эффект.

Однако главным условием для выздоровления остается обильное питье.