Диетолог назвал 6 продуктов, которые надо есть во время болезни
Многие привыкли к мысли, что самой полезной едой на больничном является куриный суп. Однако на самом деле блюд, которые надо есть во время болезни, больше. Об этом The Sun рассказал диетолог Рианнон Ламберт.
По мнению эксперта, в природе не существует еды, которая бы защитила организм от бактерий и вирусов. Тем не менее есть продукты, уменьшающие воспаление и поддерживающие иммунную систему.
Пробиотические продукты
Йогурты, кефир, мисо-суп, кимчи и квашеная капуста содержат живые бактерии. Они в свою очередь поддерживают здоровье кишечника, где, по словам эксперта, находится до 70% иммунной системы.
Продукты, богатые антиоксидантами
В период болезни придать сил организму могут продукты, содержащие антиоксиданты. В их числе шоколад, черника, малина, апельсины, брокколи, шпинат, морковь, зеленый чай и орехи. Такая еда ослабляет воспаление, помогая тем самым в борьбе с недугом.
Чеснок
Есть мнение, что чеснок помогает в борьбе с болезнями, потому как содержит аллицин. Якобы благодаря ему чеснок вносит свой вклад в противостояние иммунитета с бактериями и вирусами.
Имбирь
По словам эксперта, учеными доказана эффективность имбиря против расстройства желудка. Добавлять его можно как в чай, так и в суп.
Мед из мануки
Мед из мануки отличается от обычного антибактериальными свойствами. Он может стать хорошим дополнением к горячему чаю с лимоном.
Эхинацея
По словам врача, некоторые исследования показали, что эхинацея облегчает симптомы простуды и сокращает ее продолжительность. Кроме того, она оказывает небольшой антивоспалительный эффект.
Однако главным условием для выздоровления остается обильное питье.
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