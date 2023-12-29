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Генетик Колесникова назвала недуги, которые передаются по наследству

Генетик Ирина Колесникова в интервью "Известиям" рассказала о заболеваниях, которые передаются по наследству.

Генетик назвала недуги, которые передаются по наследству
© Unsplash

По словам медика, от родителей дети могут унаследовать такие заболевания, как бронхиальная астма, ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия. Они не всегда проявляются, однако риски их развития выше, если в семье встречались данные недуги.

Кроме того, по наследству передается сахарный диабет 2-го типа.

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Помимо прочего, врач напомнила о том, что психические недуги также могут передаваться по наследству. В частности, шизофрения на 60–80% обусловлена генетическими факторами.

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