Онколог объяснил, как генетика влияет на риск заболеть раком

Наследственный фактор учитывается при прогнозировании развития самых разных болезней, и онкология не является исключением. О влиянии генов на развитие рака "Вечерней Москве" заявил хирург-онколог, химиотерапевт Антон Елкин.

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По словам специалиста, наследственные злокачественные опухоли составляют около 10% от числа всех случаев онкологических заболеваний. "Раковых генов", в свою очередь, вовсе не существует.

"Но человек может унаследовать мутации в генах, отвечающих за нормальное поведение клетки при размножении или за контроль над целостностью ДНК и ее способности к "починке" повреждений".

И если из-за таких мутаций нарушаются функции генов, то это может увеличить вероятность заболевания раком.

Онколог также напомнил, что заразиться онкологией от больного родственника невозможно. Однако можно подвергнуться инфекции, которая спровоцирует ее развитие – речь идет, например, о гепатите или ВПЧ.

В подавляющем большинстве случаев пациенты с данным диагнозом подвержены случайным генетическим мутациям, отмечает врач. Их активации способствуют в том числе пагубные привычки и переизбыток ультрафиолетового излучения.

В этой связи специалист рекомендовал следить за своим образом жизни и регулярно обследоваться у врача.