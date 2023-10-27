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Онколог Елкин объяснил, как генетика влияет на риск заболеть раком

Наследственный фактор учитывается при прогнозировании развития самых разных болезней, и онкология не является исключением. О влиянии генов на развитие рака "Вечерней Москве" заявил хирург-онколог, химиотерапевт Антон Елкин.

Онколог объяснил, как генетика влияет на риск заболеть раком
© РИА Новости

По словам специалиста, наследственные злокачественные опухоли составляют около 10% от числа всех случаев онкологических заболеваний. "Раковых генов", в свою очередь, вовсе не существует.

"Но человек может унаследовать мутации в генах, отвечающих за нормальное поведение клетки при размножении или за контроль над целостностью ДНК и ее способности к "починке" повреждений".

И если из-за таких мутаций нарушаются функции генов, то это может увеличить вероятность заболевания раком.

Самые агрессивные виды рака

Онколог также напомнил, что заразиться онкологией от больного родственника невозможно. Однако можно подвергнуться инфекции, которая спровоцирует ее развитие – речь идет, например, о гепатите или ВПЧ.

В подавляющем большинстве случаев пациенты с данным диагнозом подвержены случайным генетическим мутациям, отмечает врач. Их активации способствуют в том числе пагубные привычки и переизбыток ультрафиолетового излучения.

В этой связи специалист рекомендовал следить за своим образом жизни и регулярно обследоваться у врача.

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