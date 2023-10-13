Перечислены наиболее агрессивные виды рака

В беседе с изданием «Вечерняя Москва» онколог, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Андрей Пылев высказался об онкологических заболеваниях, которые, как правило, протекают крайне агрессивно.

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К ним эксперт отнес рак легкого и злокачественные опухоли желудочно-кишечного тракта. Чаще всего их диагностируют на поздних стадиях, поскольку пациенты либо не замечают симптомов заболевания, либо игнорируют их.

При этом Пылев отметил, что даже на последних стадиях заболевания пациенты, благодаря современным препаратам, могут жить довольно долго и не снижая качество жизни.