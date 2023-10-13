Проктолог назвал два фактора, повышающие риск развития рака

Колоректальный рак является одной из наиболее опасных форм онкологии. О том, какие факторы способствуют его развитию, "Аргументам и Фактам" рассказал проктолог Дмитрий Шаляпин.

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Во-первых, речь идет о неправильном рационе питания. По словам специалиста, шансы возникновения опухолей увеличивает потребление колбас, сосисок и прочих продуктов, которые принято относить к содержащему трансжиры красному мясу.

Во-вторых, на ситуацию отрицательно влияет малоподвижный образ жизни. Проктолог объяснил, что во время движения стимулируются мышцы брюшного пресса, которые играют важную роль в работе кишечника. В этой связи рекомендуется уделять время к физической активности.

"Когда у пациента появляются симптомы, то зачастую это уже запущенная стадия, когда помочь трудно. <...> Все ведь привыкли делать флюорографию, заботясь о легких, а толстая кишка – сложный орган, который требует большого внимания", – отметил врач.