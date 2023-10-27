Врач предупредила о скрытых симптомах рака, которые нельзя игнорировать

Онкология является одной из основных причин смертей во всем мире. Врач Джули Шарп с ссылкой на данные независимой организации по исследованию рака Cancer Research UK, членом которой является, перечислила скрытые и наиболее распространенные симптомы недуга.

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По словам специалиста, к ним относятся беспричинная усталость, которая не проходит даже после основательного отдыха, появление синяков на теле, причина которых также не ясна, и чрезмерное потоотделение по ночам.

Помимо этого, тревожным сигналом могут быть необъяснимая потеря веса, отечность, отсутствие аппетита, изжога и трудности при глотании. Одышка без причины, частое вздутие живота и проблемы с мочеиспусканием также могут сигнализировать о развитии злокачественных опухолей, обратила внимание врач.