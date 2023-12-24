«Нарастающий ужас». Психолог Карачкова перечислила три главных признака панической атаки
Согласно статистическим данным, до 46% взрослых людей хоть раз в жизни переживали паническую атаку, и с каждым днем их становится все больше. Гештальт-терапевт Елена Карачкова рассказала "Аргументам и Фактам", по каким признакам можно выявить данное состояние.
По словам специалиста, всего их три.
Во-первых, паническая атака всегда наступает внезапно: ее нельзя предугадать. Во-вторых, она не связана с той обстановкой и ситуацией, в которой человек в данный момент находится.
Наконец, паническая атака завершается также внезапно, как и начинается, объяснила психолог.
"ПА переживается, как нарастающий ужас, а человек ощущает себя как в вакууме, оторванным от всего мира. Человек переживает внутреннее сиротство и отсутствие опор", – приводятся слова Елены Карачковой.
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