Названы первые симптомы диабета, которые могут проявиться в новогодние праздники

Хотя вы можете принять некоторые странные симптомы за эффект новогодних праздников, на самом деле они могут быть ранними признаками диабета второго типа .

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Доктор Нил Патель, врач общей практики в LloydsPharmacy Online Doctor, рассказал, на какие признаки стоит обратить внимание в новогодние каникулы.

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Частое мочеиспускание

Частое мочеиспускание является одним из наиболее распространенных симптомов диабета 2 типа. Дело в том, что именно этот процесс помогает организму удалять избыток глюкозы.

На каникулах вы можете заметить, что бежите в туалет чаще, чем обычно, но списать это на алкоголь или холод на улице. Но если вы заметили, что это происходит регулярно, особенно ночью, возможно, стоит обратиться к врачу.

Неприятный запах изо рта

Множество праздничных блюд могут вызвать неприятный запах изо рта. Но странный запах изо рта также часто встречается у больных диабетом. В зависимости от конкретной причины это может быть любой запах: от тухлых яиц или яблок до ацетона.

Чрезмерная жажда

Чувство чрезмерной жажды часто встречается после тяжелой новогодней ночи, но это также является ключевым индикатором диабета. Это результат дисбаланса сахара в крови, вызванного этим заболеванием.

Усталость

Из-за всех вечеринок и семейных посиделок в праздники легко почувствовать усталость. Но сильная усталость может указывать на то, что с вами происходит что-то более серьезное. В частности, за ней может стоять диабет.

Головокружения

Головокружение – классический симптом похмелья, но на них также жалуются многие люди с диабетом из-за низкого или высокого уровня сахара в крови и обезвоживания.

Агрессия, раздражительность и нетерпеливость

Исследования показывают, что изменения уровня сахара в крови могут существенно повлиять на ваше настроение. Поэтому некоторые люди с диабетом, независимо от того, диагностирован он или нет, испытывают раздражительность, агрессию или нетерпение.

Тревожность

Симптомы тревоги могут быть ошибочно приняты за симптомы низкого уровня сахара в крови, и наоборот.

Например, сильное сердцебиение, спутанность сознания, дрожь, потливость, головокружение, головная боль и тошнота являются симптомами как гипогликемии, так и приступов паники. Исследования показывают, что тревога затрагивает около 40 процентов людей с диабетом.