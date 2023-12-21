Чем опасен грипп А и как его лечить, рассказал врач Жито
В четверг, 21 декабря с поезда Тюмень-Адлер сняли более 120 детей, возвращавшихся из детского лагеря. Причиной прерывания поездки стали жалобы ребят на высокую температуру. Детей отправили в больницу, где выявили грипп группы А.
О том, что представляет собой грипп группы А и как его лечить, «Рамблер» выяснил у терапевта Алексея Жито.
Ежегодно люди болеют вирусом гриппа — связано это с сезонностью. Однако он часто мутирует, из-за чего многие не видят смысла вакцинироваться от болезни. Тем не менее случай с массовой госпитализацией детей с гриппом А обеспокоил многих, особенно родителей.
Симптомы вируса гриппа А
«Грипп типа А — это достаточно серьезное заболевание, которое проявляется общими респираторными явлениями, такими как заложенность носа, чихание, кашель, появление мокроты слизистого характера. При последующем снижении иммунитета на фоне гриппа и присоединения бактериальной инфекции возникает мокрота желто-зеленого цвета, гнойная. У пациента повышается температура тела часто до 38-39 и выше градусов».
Кроме того, возможен менингизм, то есть воспалительный отек оболочек головного мозга. Пациент жалуется на головную боль, сонливость или, наоборот, бессоницу. Помимо прочего при вирусе гриппа А возможны одышка и даже пневмония. А еще почечная и печеночная недостаточность в будущем.
Особенность вируса гриппа А
Главная особенность гриппа А в том, что он очень заразен.
«Часто госпитализация пациентов носит эпидемиологический характер».
В лечении гриппа А помогает оперативная диагностика. Эта болезнь требует специальной терапии.
Кто находится в группе риска вируса гриппа А
«Наиболее уязвимые категории для гриппа А — это дети, беременные женщины, лица с сопутствующими заболеваниями, с иммуносупрессией — пациенты, перенесшие трансплантацию костного мозга или твердых внутренних органов: печени, почек. Пациенты, находящиеся в состоянии послеоперативного вмешательства, а также пожилые люди».
По словам медика, этот сезон уникален тем, что сейчас повышены риски заражения сразу двумя заболеваниями: коронавирусом и гриппом.
«Здесь ситуация может быть непредсказуемой, поэтому важно своевременное грамотное определение диагноза и обращение за помощью к врачу».
Ранее «Рамблер» писал о местах, где выше всего вероятность подхватить грипп.