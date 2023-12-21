В четверг, 21 декабря с поезда Тюмень-Адлер сняли более 120 детей, возвращавшихся из детского лагеря. Причиной прерывания поездки стали жалобы ребят на высокую температуру. Детей отправили в больницу, где выявили грипп группы А.

О том, что представляет собой грипп группы А и как его лечить, «Рамблер» выяснил у терапевта Алексея Жито.

Ежегодно люди болеют вирусом гриппа — связано это с сезонностью. Однако он часто мутирует, из-за чего многие не видят смысла вакцинироваться от болезни. Тем не менее случай с массовой госпитализацией детей с гриппом А обеспокоил многих, особенно родителей.