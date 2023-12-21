Врач Лебедева назвала 7 причин возникновения мигрени

Современное общество живет на высоких скоростях. Причиной появления мигрени у человека в таких условиях может быть что угодно. Однако медики считают, что у этой проблемы есть семь разных поводов.

Врач назвала 7 причин возникновения мигрени
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О проблемах, предшествующих мигрени, в социальных сетях рассказала врач Диляра Лебедева.

Названы провоцирующие бессонницу продукты

  • Эмоциональный стресс
  • Изменения метеоусловий
  • Менструация
  • Недосып или, наоборот, избыточный сон
  • Некоторые продукты: бананы, шоколад, цитрусовые, жирные сыры
  • Алкоголь
  • Голод

По словам медика, женщины страдают от мигрени чаще мужчин. Все из-за женских половых гормонов. Решить проблему головной боли возможно, установив причину ее возникновения, а затем подойти к лечению системным образом.

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