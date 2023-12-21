В этих местах вы, скорее всего, подхватите грипп
Теоретически заразиться гриппом или ковидом вы можете где угодно, но в этих местах риск в несколько раз возрастает. Подробнее об этом рассказала Лора Пёрди, сертифицированный семейный врач из Форт-Беннинга, штат Джорджия.
Самолёты и аэропорты. Вероятность заражения гриппом возрастает из-за нахождения в замкнутом пространстве, переработанного воздуха, близости попутчиков. Свести к минимуму шансы подхватить болезнь могут соблюдение правил гигиены рук, ношение масок и избегание прикосновений к лицу.
- Школы и детские сады. У всех детей есть общие игрушки, а занятия проводятся в группах.
- Общественный транспорт. Чтобы обезопасить себя от заражения, пользуйтесь дезинфицирующими средствами для рук и дистанцируйтесь по возможности от других людей.
- Продуктовые и аптеки. Потенциальные очаги гриппа — это тележки и кассы.
- Розничные магазины и торговые центры. Есть вероятность, что вы прикоснётесь в ТЦ к той же поверхности, что и заражённый человек.
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- Рестораны и кафе. Зачастую они представляют собой тесные небольшие закрытые помещения. Кроме того, в них пользуетесь меню и соусами, которые могли до вас трогать заражённые люди.
- Офисы и места работы. Для профилактики заражения рекомендуется регулярно очищать рабочие поверхности, по возможности работать удалённо, оставаться дома при болезни.
- Больницы и учреждения по уходу. Из-за множества больных людей в таких учреждениях вы с большей вероятностью заразитесь гриппом.
- Тренажёрные залы и помещения, где проводятся тренировки. Использование общих тренажёров, нахождение рядом с другими людьми повышают риск распространения вируса гриппа.
- Концерты или спортивные мероприятия. Перед тем как пойти на такое мероприятие, наденьте маску. Также постарайтесь соблюдать социальную дистанцию, чтобы максимально снизить риск заражения.
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