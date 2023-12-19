Плечи – очень важная часть нашего опорно-двигательного аппарата. Они обеспечивают подвижность рук и верхней части спины, несут на себе вес головы. Боль в плечах или их скованность может сильно мешать в повседневной жизни.

К сожалению, многие люди сами провоцируют проблемы со своими плечами из-за привычек, которые складываются годами.

Врач Сергей Длин рассказал, что одна из главных причин появления болей в плечах – постоянное ношение на одном плече сумки значительного веса нарушает осанку и создает перекос в развитии мышц плечевого пояса. Это может привести к сильным болям.