Какие витамины реально помогают стресса и тревоги

Мы все проживаем такие периоды, когда кажется, что от волнения и переживаний некуда деться. И если мы испытываем стресс долгое время, то это негативно сказывается на здоровье. Конечно, хотелось бы просто не переживать, но не всегда это получается.

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Поэтому, когда устранить причину своих нервов не получается, попробуйте успокоить организм изнутри.

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"Рамблер" расскажет о витаминах, которые помогают в борьбе со стрессом.

Магний

Магний — это минерал, который организм использует для регулирования десятков процессов, от функционирования нервов и мышц до синтеза белка и костей.

На данный момент исследования указывают на то, что магний может быть полезен людям, испытывающим легкую тревогу. Обзор 18 исследований, опубликованный в мае 2017 года в журнале Nutrients, показал, что добавки магния могут снизить уровень стресса и беспокойства.

Он значительно уменьшает тревогу за счёт активации центра удовольствия, центра насыщения, при которых снижается тонус симпатической нервной системы, у пациента значительно улучшается состояние. Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Магний содержится в зеленых листовых овощах, орехах, семенах, бобовых, цельнозерновых продуктах, а также в некоторых сухих завтраках и других обогащенных продуктах. Многие принимают магний в виде добавки к пище и замечают значительные улучшения, связанные с эмоциональным фоном.

Что еще помогает от стресса?

Второй элемент, который поможет в борьбе со стрессом по словам врача, — это триптофан — предшественник серотонина, гормона радости. Соответственно, если мы употребляем триптофан, то тем самым повышаем настроения.

Если говорить про витамины, то витамины группы В – В1, В6, В12 улучшают общее состояние витамины. Витамины группы В, в частности В12 также уменьшает тонус симпатической нервной системы, то есть уменьшает тревожность. По факту это единственный витамин, который достоверно уменьшает тревожность. Но надо отметить, что при выраженном дефиците любого из витаминов, его восполнения снижает уровень тревоги, то есть даже если у пациента выраженный дефицит витамина Д, и при этом он тревожный, то восполнение дефицита витамина Д уже снижает тревогу. Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Такая же ситуация с минералами.

При дефиците железа, восполнение его сразу же снижает тревожность, хотя само по себе железо не снижает ее. Будьте осторожны также при избытке витаминов. Если есть избыток неконтролируемый, это тоже повышает тревожность. Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Среди БАДов, которые помогут побороть тревогу и стресс, врач назвал глицин.