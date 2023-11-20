Доказана важность витамина В12 для заживления тканей

Ученые из Института биомедицинских исследований в Барселоне (IRB Barcelona) доказали важную роль витамина В12 в восстановлении тканей и перепрограмировании клеток. Об этом сообщает Мир 24 со ссылкой на журнал Nature Metabolism.

Специалисты изучали процесс перепрограммирования клеток, эксперименты проводили на мышах. В ходе исследования выяснилось, что для того, чтобы перепрограммировать клетку нужно большое количество витамина B12. В ходе другого эксперимента, в котором использовались мыши с хроническим воспалительным заболеванием кишечника, было доказано, что слизистые оболочки восстанавливаются быстрее, если в рационе есть продукты, содержащие B12.