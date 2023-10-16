Как правило, пожилым людям не хватает витаминов A, C, D и группы B. Об этом "Москве 24" рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Как объяснила специалист, у возрастной категории граждан зачастую диагностируется гиповитаминоз. Он развивается по разным причинам: из-за скудного питания, стресса, приема ряда препаратов или заболеваний ЖКТ. В последнем случае нарушается усвоение полезных веществ, уточнила врач.

Эксперт рассказала и о последствиях дефицита в организме перечисленных полезных микроэлементов. Без витамина C страдают сосуды, кроме того, он является антиоксидантом, который способствует профилактике онкологических заболеваний.

Недостаток витаминов группы B, в свою очередь, негативно сказывается на состоянии нервной системы, зрении и системе пищеварения. А недостаточное потребление витамина D увеличивает риск развития, предупредила Романенко.

"При недостатке витамина A прежде всего будут страдать органы зрения".

В заключение врач обратила внимание на нецелесообразность самостоятельного назначения себе биологически активных добавок. Оптимальным решением будет обратиться к специалисту и сдать анализ на уровень витаминов в организме.