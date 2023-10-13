Названа причина, почему пожилые люди часто мерзнут

Врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с «Москвой 24» объяснил, что может быть причиной ощущения холода у пожилых людей.

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Эксперт отметил, что «мерзлявость» может быть следствием некоторых заболеваний. Хухрев подчеркнул, что с возрастом сосуды становятся менее эластичными, что приводит к ощущению зябкости.

Питание сосудов, по словам специалиста, также ухудшается вследствие атеросклероза и сахарного диабета. В случае последнего процесс ускоряется и в результате может привести к поражению периферических нервов и мелких сосудов. Это и вызывает ощущение зябкости.

Также Хухрев отметил, что зябкость может возникать и вследствие ухудшения функционирования щитовидной железы: к тому, что человек постоянно мерзнет, может привести недостаток ее гормонов.